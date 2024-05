Napoli Manna si incontrerà presto con i rappresentanti di Buongiorno Schira

(Di martedì 28 maggio 2024) Giorni di duro lavoro per Giovanni, nuovo direttore sportivo del. Sta curando in prima persona la trattativa con Antonio Conte, molto vicino alla panchina azzurra. Sta lavorando anche per il futuro della squadra. Nei prossimi giorni, oltra a vedere l’agente di Meret per definire il futuro del portiere, vedrà idi. Il difensore centrale del Torino sembra una richiesta esplicita di Conte. Lo riporta Nicolòsu X. Agenda fitta per il ds delLe parole del giornalista esperto di calciomercato su X: “Agenda fitta di impegni per il ds del(G.) che sarà in azione a Milano: oltre a completare l’ingaggio di Antonio Conte (contratti in definizione) vedrà l’agente di Meret per decidere il futuro del portiere.

