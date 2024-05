Napoli Manna non si ferma | tre incontri in poche ore i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Il neo direttore sportivo delè già al lavoro per il calciomercato estivo e non solo. Arrivano importanti novità dell’ultim’ora che lo riguardano Il nuovo ds del, Giovanni, è già al lavoro per aiutare il club di Aurelio De Laurentiis a cambiare volto. Oltre alla questione allenatore, che a breve si risolverà, con Antonio Conte in pole per la panchina azzurra del prossimo anno, il giovane direttore pensa alle trattative da intavolare per modificare la rosa partenopea, bisognosa di uno stravolgimento dopo l’annata da record negativo appena conclusa, con il decimo posto in classifica che vuol dire esclusione dalle prossime competizioni europee. Tra Conte, rinnovi, acquisti e cessioni, ecco le novità che riguardano l’operato del direttore sportivo.