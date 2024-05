Napoli la lista del mercato di Conte | si parte da due top in Serie A i nomi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Ore decisive per il futuro allenatore del. Antonioè la prima scelta di De Laurentiis, chiesti due calciatori top per accettare subito la proposta Il matrimonio tra Antonioed ildovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. L’affare che porta al tecnico salentino si farà, a meno di clamorosi colpi di scena. La trattativa tra la dirigenza azzurra ed il mister classe ’69 è a buon punto, si discute ora degli ultimi dettagli riguardo i diritti d’immagine. Il presidente degli ex campioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis, è deciso nel voler puntare forte sull’ex Inter e Juventus. Per il, si discute con il nuovo ds Giovanni Manna. Nella testa del leccese, dueda portare all’ombra del Vesuvio in caso di fumata bianca.