Napoli-Kvara non solo PSG | spunta un’altra tentazione per il georgiano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Illavora al mercato in entrata e uscita. Sirene estere per il gioiello azzurro, che in estate potrebbe lasciare dopo la stagione difficile degli azzurri Ilè al lavoro per costruire la rosa migliore possibile in vista del prossimo anno. Inciderà parecchio la scelta del prossimo allenatore, che ad oggi pare essere Antonio Conte, sempre più vicino a legarsi alla causa azzurra. Il tecnico, in caso di fumata bianca, potrebbe trovare la rosa orfana di parecchi giocatori, almeno nella prima fase di mercato. Sicuri, infatti, gli addii di Piotr Zielinski, promesso sposo dell’Inter, e Victor Osimhen, che ha palesato la voglia di cimentarsi in una nuova esperienza. Potrebbe unirsi alla lista delle cessioni un altro gioiello azzurro, Khvichatskhelia, corteggiato, oltre che dal Paris Saint-Germain, da diversi club, che sarebbero pronti a fare follie per lui.