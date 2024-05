Napoli ipotesi Dybala! Piace molto a Conte una clausola può sbloccare tutto

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilsta per chiudere Antonioper la panchina. Nel frattempo, si sogna il gioiello proveniente dalla Serie A, che tantoal tecnico pugliese Ilè al lavoro per gettare le basi del prossimo progetto a lungo termine, che con ogni probabilità vedrà come condottiero Antonio. Il tecnico salentino, rimasto fermo un anno per godersi la famiglia, è pronto a tornare in azione. Dopo l’esperienza inglese con il Tottenham, il desiderio di riallenare in Italia è grande, e la destinazione partenopea sembra la più gradita, anche alla moglie. Con il tecnico classe ’69 in panchina, è lecito aspettarsi un mercato in entrata top. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo sa, e per questo motivo, in sinergia con il nuovo ds, Giovanni Manna, lavora per intavolare le prime trattative.

