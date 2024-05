Napoli infortunio per Osimhen | un mese di stop lo comunica la Nigeria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024)per Victor, con un pizzico di giallo. L’attaccante delera stato in un primo momento convocato dalla nazionale dellaper le partite di qualificazione ai Mondiali contro Sudafrica e Benin, ma la stessa Federcalcio delle Super Aquile ha spiegato che il centravanti resterà fuori per le prossime quattro settimane, senza però specificare il tipo disubito. Al suo posto il ct George ha chiamato Kenneth Igboke, un terzino, mentre gli azzurri non hanno fatto sapere nulla circa le condizioni del giocatore che è sempre più vicino a lasciare i partenopei a breve. SportFace. .