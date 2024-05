Napoli | ecco il piano di Antonio Conte vincere subito dal primo anno

(Di martedì 28 maggio 2024)vuole, e farlo. Le sue richieste per diventare il nuovo tecnico delsono chiare: un ingaggio elevato e un budget significativo per il mercato. Mentre le trattative con il presidente De Laurentiis proseguono, c’è la speranza di raggiungere presto un accordo. De Laurentiis è disposto a soddisfare le richieste di, mettendo a disposizione circa 200 milioni di euro, contando anche sui 120 milioni attesi dalla cessione di Victor Osimhen. L’estate degli azzurri si preannuncia movimentata. Numerosi sono i nodi da sciogliere e Manna avrà un ruolo cruciale in questo processo. Dopo una stagione deludente, ilè deciso a rinnovare profondamente la rosa. Tra i giocatori in uscita, c’è Giovanni Di Lorenzo, il capitano che sembra destinato alla Juventus.

Se Fonseca è prossimo a diventare un allenatore del Milan, il Napoli sta per chiudere per l'arrivo di Antonio Conte . Come riportato dal Corriere della Sera, in ballo c'è anche la definizione dello staff, senz'altro numeroso e l'intesa sull'ingaggio è stata trovata per una cifra pari a 6,5 milioni ... liberoquotidiano

L'accordo sullo stipendio e sulla durata del contratto è stato raggiunto, ma Conte e il Napoli ragionano su clausole e penali: le parti sono a lavoro per limare i dettagli.Continua a leggere fanpage

SKY - Napoli-Conte, continua la trattativa: il mister vuole Di Lorenzo come capitano - SKY - napoli-Conte, continua la trattativa: il mister vuole Di Lorenzo come capitano - Come descritto da Sky Sport 24, continua spedita la trattativa tra il napoli e Conte: "De Laurentiis gestisce la pressione parlando di 10 giorni, ma può volerci anche meno. I legali sono operativi e p ... napolimagazine

Fiore Graziano in aula: noi estranei all’associazione, abbiamo fatto sempre agricoltura - Fiore Graziano in aula: noi estranei all’associazione, abbiamo fatto sempre agricoltura - "Ci tengo a dire che con questa associazione io, mio fratello e mio padre non c'entriamo nulla e mio fratello da quando è uscito (e' stato scarcerato) ... irpinianews

Conte si avvicina al Napoli: Lukaku non è solo un sogno - Conte si avvicina al napoli: Lukaku non è solo un sogno - I social impazzano e il profilo di antonio Conte è letteralmente invaso da messaggi di supporto da parte dei tifosi del napoli che sognano l'approdo dell'ex ... footballnews24