Napoli è già Conte mania | tutti i possibili nomi sul mercato

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis, che nella mattinata di ieri ha parlato esplicitamente di una decina di giorni buoni per dare l'annuncio del nuovo allenatore del, la febbre è già esplosa: un'intera piazza, nonostante un passato a fortissime tinte bianconere sia da giocatore sia da tecnico, è già ai piedi di Antonio, il profilo ritenuto idoneo a rilanciare un progetto sprofondato in un baratro proprio dopo l'apoteosi scudetto. Prima delle firme e degli annunci, che presumibilmente arriveranno tramite il social network X, la prudenza è d'obbligo: di mezzo ci sono personaggi dal carattere così forte che qualcuno già ipotizza scintille e attriti e, soprattutto, cifre importanti che necessiteranno di altri giorni di lavoro.

Il Napoli sta per chiudere Antonio Conte per la panchina. Nel frattempo, si sogna il gioiello proveniente dalla Serie A, che tanto Piace al tecnico pugliese Il Napoli è al lavoro per gettare le basi del prossimo progetto a lungo termine, che con ogni probabilità vedrà come condottiero Antonio ... spazionapoli

Antonio Conte è sempre più vicino a sedersi sulla panchina del Napoli . l’ex portiere dei partenopei Gennaro Iezzo in esclusiva ai nostri microfoni. Ancora non c’è l’ufficialità, ma Antonio Conte è ormai pronto a ripartire da Napoli . Nei giorni scorsi i contatti si sono intensificati ed è stato ... notizie

Moggi : Antonio Conte ha avuto Lele Oriali come team manager nella Nazionale e sarebbe un aiuto morale per lui perchè i due vanno molto d’accordo A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Luciano Moggi , dirigente, sul Napoli , Lukaku e Conte . ... terzotemponapoli

De Paola: "Conte al Napoli non funzionerà, mi assumo responsabilità" - De Paola: "conte al napoli non funzionerà, mi assumo responsabilità" - Paolo De Paola è scettico sull'efficacia del piano conte per il napoli dopo la disastrosa stagione che si è appena conclusa dopo lo scudetto dell'anno scorso. areanapoli

Pasqualin a TMW: "Un allenatore che ha fatto meglio di Motta è difficile trovarlo. Tecnico da Juve" - Pasqualin a TMW: "Un allenatore che ha fatto meglio di Motta è difficile trovarlo. Tecnico da Juve" - Claudio Pasqualin, interpellato da TMW, ha parlato di Serie A: “conte al napoli è un’ottima scelta per gli azzurri e per il tecnico. Ma De Laurentiis dovrà ascoltare ... tuttojuve

MERCATO - Conte al Napoli Ecco la sua "lista della spesa": i bookie puntano su Lukaku, spunta la quota degli olandesi Zirkzee e Koopmeiners - MERCATO - conte al napoli Ecco la sua "lista della spesa": i bookie puntano su Lukaku, spunta la quota degli olandesi Zirkzee e Koopmeiners - Il matrimonio tra il napoli e Antonio conte è sempre più vicino: i bookmaker hanno chiuso le quote per la panchina azzurra, mentre non mancano le scommesse sul calciomercato del club campano. Con l'ar ... napolimagazine