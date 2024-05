Napoli Di Lorenzo non merita certe critiche Si deve ripartire dal difensore e Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Pedro Pasculli, campione del Mondo con l’Argentina di Maradona ed ex compagno di Antonio Conte a Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss KissPasculli, Biasin, Pengue, Caiazza, Montervino, Maradona, Sollazzo, Alvino, Baiano e Martino sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kissper parlare del, del prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra, di Die di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: “Era molto giovane quando arrivò in prima squadra dalla Primavera. Arrivò insieme a Moriero. Già dai primi allenamenti mostrò il suo carattere facendosi rispettare sin da subito. Non si tirava mai indietro in campo ed anche fuori mostrava maturità: ricordo che faceva la spola tra Lecce e Foggia per studiare quando non si allenava.