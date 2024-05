Napoli cresce l’attesa per il nuovo tecnico

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Di seguito il commento suldi Mario Zaccaria (presidente USSI Campania) tratto dal portale www.magazine.com. A quante pagine ammonta il faldone che il Calcioavrà predisposto per mandarlo all’attenzione delindividuato come erede di Calzona? Quale sarà il peso dell’intero incartamento?., le angosciose domande che… Sono le angosciose domande che si pongono i tifosi deli quali aspettano connte fibrillazione notizie concrete sul nome deldestinato a guidare la squadra nella prossima stagione. Ma, purtroppo per loro, ci sarà ancora da aspettare. E tanto. Questa è una notizia vera e propria, non un’indiscrezione. Il presidente L’ha fornita infatti senza colpo ferire lo stesso presidente della Società, intervenendo ieri a un convegno sul tema “L’Italia è un Paese razzista?, svoltosi nel Centro Commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, una struttura confiscata alla camorra e restituita alla legalità”.