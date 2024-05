Napoli-Conte cifra super per il mercato | spuntano i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Si intensificano i contatti con Antonio. Ilè pronto a mettere a disposizione del tecnico un budget monstre per il, complici alcune uscite già messe in conto Antonioè il nome caldo delle ultime ore in casa, per quanto riguarda la questione allenatore. Il tecnico salentino, da tempo tra le prime scelte del club di Aurelio De Laurentiis, sarebbe ormai pronto a legarsi al club partenopeo, che dopo una stagione disastrosa, conclusasi con il decimo posto in classifica e l’esclusione dalle coppe europee del prossimo anno, ha bisogno di rilanciarsi prepotentemente. L’ex Inter e Juventus è la scelta più logica in tal senso, ma il suo avvicendamento deve essere seguito da unimportante, per il quale pare abbia già indicato alcune linee guida, come la conferma del capitano Giovanni Di Lorenzo.