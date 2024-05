Napoli Buongiorno primo obiettivo di Conte per la difesa Schira | Aperte trattative con gli agenti

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 28 maggio 2024) Antonioha accettato di guidare ilnon per fare una semplice comparsa o ritornare in panchina dopo un periodo di stop. L’ex allenatore della Juventus ha obiettivi importanti, ovvero quello di riportare in Campania il tricolore dopo una stagione non troppo esaltante. Per questo motivo sarà necessario investire sul mercato, rinforzando prima di L'articolo .