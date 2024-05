Napoli avanti tutta per Conte

Antonio Conte ad un passo dalla panchina del Napoli: le cifre dell’affare e le prime mosse di mercato per costruire la squadra Il Napoli ripartirà la prossima stagione con Antonio Conte in panchina. Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve per la panchina della prossima stagione, dove la ... calcionews24

Parole, parole, parola. Ecco a che punto si è al momento per il futuro della panchina del Napoli. Non c’è ancora una certezza perché il ds Manna e Conte stanno finendo di discutere il contratto, ma intanto la macchina del calcio deve andare avanti e per questo si comincia a immaginare quale sarà ... ilnapolista