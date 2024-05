Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 ma anche Mediaset? Su Instagram appare una frase strana | frecciatina a Pier Silvio Berlusconi?

(Di martedì 28 maggio 2024) Non si arrestano i rumors che riguardano. La conduttrice lascerà5, ma ora sulla sua testa spunta un’altra ombra: potrebbe abbandonare addirittura l’intera azienda. Cosa succede? Come sappiamo, qualche giorno fa è stata resa ufficiale la notizia dell’addio anticipato di; la conduttrice saluterà il pubblico di5 con due settimane di anticipo. Al suo posto interverrà Giuseppe Brindisi, chein altre occasioni ha sostituito la collega. L’indiscrezione è stata data da Dagospia. Sul noto portale leggiamo: “Per due settimane la trasmissione continuerà con Giuseppe Brindisi”. Ma chi arriverà a5 dopo? Molti hanno suggerito che al suo posto potrebbe esserci Cesara Buonamici, di recente vista nello studio del Grande Fratello in qualità di opinionista.

Myrta Merlino non terminerà la sua prima – e, quasi sicuramente, unica – stagione di Pomeriggio Cinque . La conduttrice e giornalista, chiamata per subentrare a Barbara d’Urso, sarà difatti sostituita nel corso delle ultime due settimane di messa in onda. La stagione televisiva 2023-2024 ha ... velvetgossip

Myrta Merlino, l’ultimo enigmatico messaggio sa di addio a Pomeriggio 5… - myrta merlino, l’ultimo enigmatico messaggio sa di addio a Pomeriggio 5… - Potrebbe essere giunta alla conclusione l'esperienza di myrta merlino a Pomeriggio 5. Le parole della giornalista sono un segnale. donnaglamour

Myrta Merlino, l'ultimo post Instagram fa discutere: è un addio a Mediaset - myrta merlino, l'ultimo post Instagram fa discutere: è un addio a Mediaset - La conduttrice di Pomeriggio 5 ha affidato ai social una riflessione che per alcuni follower potrebbe riferirsi alla sua permanenza a Mediaset ... today

Ascolti 27 maggio: fasce stabili per Io Canto Family contro Meraviglie - Ascolti 27 maggio: fasce stabili per Io Canto Family contro Meraviglie - La puntata di ieri di Io Canto Family stabile rispetto al debutto Anche oggi gli ascolti dei vari programmi non usciranno come di consuetudine a causa di ... lanostratv