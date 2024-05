Myrta Merlino il messaggio su Instagram è una frecciatina Mediaset?

(Di martedì 28 maggio 2024) Personaggi Tv. Secondo un’indiscrezione,concluderà a breve la sua esperienza televisiva come conduttrice di Pomeriggio Cinque il prossimo 30 maggio 2024. La scelta di mettereal timone dello storico talk show di Canale 5 è stata un esperimento da parte di, dopo l’addio di Barbara D’Urso, che ha fatto suo il programma per più di 20 anni. Proprio a pochissimi giorni dalla data del 30 maggio, che dovrebbe coincidere con la conclusione dell’esperienza a Pomeriggio Cinque,ha pubblicato un post che è parso un sottile riferimento alla situazione professionale. Cosa ha scritto la conduttrice? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Otto e mezzo”, Massimo Cacciari perde il controllo in diretta (VIDEO) Leggi anche: Angelina Mango, look sfrenato da Cattelan: è bufera, le voci sull’addio a “Pomeriggio Cinque” Secondo un’indiscrezione diffusa da Dagospia,saluterà i telespettatori di Pomeriggio Cinque giovedì 30 maggio e nelle ultime puntate pare che sarà sostituita da Giuseppe Brindisi, che diverse volte ha preso il suo posto durante l’inverno in casi di emergenza e necessità.

