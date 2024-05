Musetti sfiderà Monfils al 2° turno del Roland Garros | un precedente negativo e il pubblico a sfavore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Lorenzo, dopo aver sconfitto al debutto il colombiano Daniel Galan per 6-3 6-3 7-5, è approdato al secondodel2024. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà Gael, da sempre un pessimo cliente da incontrare sulla terra battuta ed in particolare nello Slam di casa. Il 37enne francese è reduce da una buona vittoria in quattro set sull’ostico brasiliano Thiago Seyboth Wild ma sicuramente non vuole fermarsi.si sono affrontati una sola volta in passato, sul cemento indoor di Vienna nel 2021, con il transalpino che ebbe la meglio per 7-6 6-4. Di fatto è unpoco indicativo, per la superficie e per l’aspetto temporale (il toscano aveva soli 19 anni ed era alle prime esperienze nel circuito ATP), quindi si preannuncia un match molto interessante e abbastanza incerto alla vigilia.