Musetti ci crede al Roland Garros | Ritrovata fiducia pronto per Monfils E il pubblico francese…

(Di martedì 28 maggio 2024) È un Lorenzosoddisfatto e rilassato quello che si è presentato in conferenza stampa a Parigi, dopo la vittoria contro il colombiano Daniel Elahi Galan, nel match valido per il primo turno del2024. Sulla terra rossa francese, il carrarino (testa di serie n.30) si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 7-5, mostrando per due set e mezzo un grande livello e poi avendo qualche problema a chiudere il match. Tuttavia, il tutto si è condensato in tre frazioni. “Non è stata una partita facile. Ho incontrato Daniel a Cagliari un paio di settimane fa a Cagliari e le condizioni erano completamente diverse. Stiamo affrontando un torneo al meglio dei cinque set, mentre quella partita era due set su tre. Lui ha servito bene, ma io sono riuscito a rispondere in maniera molto efficace e avevo buone sensazioni.