Mps nuovo filone sui crediti deteriorati Il gip | Imputazione coatta per falso in bilancio e manipolazione del mercato per gli ex vertici

(Di martedì 28 maggio 2024)processuale nelle inchieste suidel Monte dei Paschi di Siena. Il gip di Milano, Teresa De Pascale, ha ordinato alla Procura di Milano di “formulare l’entro 10 giorni per il reato diindelin concorso nei confronti degli ex presidenti della banca, Alessandro Falciai e Stefania Bariatti, l’ex amministratore delegato Marco Morelli e gli ex presidenti del collegio sindacale, Arturo Betunio e Nicola Massimo Clarelli, per la redazione dei bilanci e delle semestrali 2016 e 2017. La gip ha anche ordinato ai pm Cristiana Roveda e Giovanna Cavalleri di iscrivere tutti gli ex manager (tranne Betunio) sul registro degli indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato per i 5,4 miliardi di ricapitalizzazione erogati dallo Stato a favore della banca nell’agosto 2017.

