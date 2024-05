A Taranto l’appello per riportare alla luce l’antico anfiteatro romano - A Taranto l’appello per riportare alla luce l’antico anfiteatro romano - Provare a riportare alla luce i resti dell’Anfiteatro Romano di Taranto. E' l'obiettivo dell'appello lanciato dall'archeologo tarantino Francesco D’Andria e promosso da Gianni Liviano. trmtv

Mps, imputazione coatta per gli ex vertici. Archiviati Viola e Profumo - Mps, imputazione coatta per gli ex vertici. archiviati viola e Profumo - Per quanto riguarda le posizioni dell’ex presidente Alessandro Profumo e dell’ex ad Fabrizio viola di Mps è intervenuta l’archiviazione per prescrizione con l’ipotesi di manipolazione di mercato e ... ilgiornale

Libri: Giuseppe Alessi raccontato dalla nipote Sonia Fasino - Libri: Giuseppe Alessi raccontato dalla nipote Sonia Fasino - Il libro, arricchito da fotografie provenienti dall'archivio dell'autrice e da Fondazione Fiera Milano ... Modera l'incontro il giornalista Manlio viola. E anche in occasione del festival Una Marina ... ansa