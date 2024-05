Mps | gip ordina imputazione coatta per ex vertici nuovi indagati per truffa a Stato 2

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – La decisione del giudice arriva al termine di un lungo e complesso iter, si tratta di un terzo filone di indagine sui crediti deteriorati che riguardano Mps, e che ha visto in Giuseppe Bivona (parte offesa) il grande accusatore. Nel provvedimento che ricorda l’ispezione della Bce e cita le diverse perizie che hanno spulciati nei bilanci si sottolinea come “anche i periti nominati dal gip hanno ravvisato importanti valori sottostimati nelle rettifiche apportate sui crediti deteriorati”.Infine, un paragrafo riguarda i 5,4 miliardi di ricapitalizzazione erogati dalloin favore di Banca Mps. Per il gip De Pascale “non appare peregrino che le false comunicazioni sociali abbiano potuto indurre in errore l?ente erogatore, in modo da conseguire indebitamente un finanziamento pubblico in assenza dei presupposti che lo legittimavano”.

Milano, 28 mag. (Adnkronos) – Il gip di Milano Teresa De Pascale ha ordina to ai pm Giovanna Cavalleri e Cristiana Roveda l’ imputazione coatta , entro dieci giorni, per gli ex presidenti di Mps Alessandro Falciai e Stefania Bariatti, l’ex ad Marco Morelli e gli ex dirigenti Nicola Massimo Clarelli e ... calcioweb.eu

Crescono i casi di morbillo in Italia: 399 ad aprile 2024 secondo l’Iss. Bassetti: “In arrivo un’epidemia. Bisogna prepararsi” - Crescono i casi di morbillo in Italia: 399 ad aprile 2024 secondo l’Iss. Bassetti: “In arrivo un’epidemia. Bisogna prepararsi” - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Sciogliere la Nato Pensavo lo avesse chiesto Beppe Grillo a nome del M5S. Incredibile che questa proposta amena venga invece da Marco Tarquinio, importante candidato del ... ilfattoquotidiano

Mps, nuova tegola giudiziaria sugli npl: imputazione coatta per gli ex vertici Marco Morelli, Alessandro Falciai, Stefania Bariatti - Mps, nuova tegola giudiziaria sugli npl: imputazione coatta per gli ex vertici Marco Morelli, Alessandro Falciai, Stefania Bariatti - La gip di Milano Teresa De Pascale ordina l’imputazione coatta per gli ex presidenti Alessandro Falciai e Stefania Bariatti e per l'ex ceo Marco Morelli che hanno guidato la banca senese dal 2016 e ... milanofinanza

Mps: il gip di Milano ordina l'imputazione coatta per gli ex vertici - Mps: il gip di Milano ordina l'imputazione coatta per gli ex vertici - La gip di Milano De Pascale ha rigettato la richiesta di archiviazione della procura per ex vertici e dirigenti di Monte dei Paschi di Siena ... affaritaliani