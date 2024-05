Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa .... calciomercato

Moviola Serie A, Chiesa a CM: "Doveri perfetto in Frosinone-Udinese" - moviola Serie A, chiesa a CM: "Doveri perfetto in Frosinone-Udinese" - Si conclude con questa giornata l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo chiesa per la stagione 2023-24. L`ex arbitro internazionale, in esclusiva. calciomercato

Verona, Baroni a DAZN : "Oggi è stata la festa di tutti, la prestazione era importante per far vedere chi siamo" - Verona, Baroni a DAZN : "Oggi è stata la festa di tutti, la prestazione era importante per far vedere chi siamo" - Marco Baroni è uno dei protagonisti di Hellas Verona-Inter chiamato davanti alle telecamere di DAZN per un commento a caldo dopo il triplice fischio del Bentegodi. Il tecnico dei ... fcinternews

La Stampa - Il tridente di Montero è una bella novità. Chiesa si scopre in formato Nazionale - La Stampa - Il tridente di Montero è una bella novità. chiesa si scopre in formato Nazionale - Su La Stampa: il tridente di Montero è una bella novità chiesa si scopre in formato Nazionale. L'attaccante chiude la stagione con 10 reti, ... tuttojuve