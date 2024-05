Motomondiale | Gp Italia Di Giannantonio Atmosfera dei tifosi è magica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 28 maggio 2024) Bezzecchi: "Mugello pista speciale, è sicuramente una delle mie preferite" SCARPERIA - Sarà un due giugno tricolore al Mugello per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team in pista, proprio domenica sul circuito toscano, per il GP d'. Un'e tantiattendono il romano Fabio Di .