MotoGP l’Italia ritroverà mai un trascinatore di folle? Serve il proverbiale Carisma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Ci si avvicina al Gran Premio d’Italia di, appuntamento che per anni ha rappresentato una sorta di festa popolare, innescata dall’enorme popolarità di Valentino Rossi. Le colline toscane venivano letteralmente sommerse dalla cosiddetta “Marea gialla”, ovverosia l’ondata di sostenitori del Dottore, che accorrevano in massa per assistere al GP. Il fenomenale centauro di Tavullia ha ormai abbandonato il palcoscenico del Motomondiale e, senza di lui, in Italia si è perso qualcosa. Lanon è più nazional-popolare come lo è stata per un quarto di secolo abbondante. Se si entra nella farmacia di paese e si scambiano quattro chiacchiere con il “Farmacista Giovanni” al banco, l’argomento sportivo di grido sarà Jannik Sinner, non Francesco Bagnaia.