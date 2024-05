MotoGP la Ducati si tinge di azzurro al Mugello | cambia di livrea per il GP d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Laadotterà unaspeciale per il GP, che andrà in scena nel weekend del 31 maggio-2 giugno sul circuito del. La Scuderia di Borgo Panigale ha deciso di adottare il coloresulle Desmosedici GP-24 della squadra ufficiale. La scelta, con dettagli in blu, bianco e oro, è in omaggio a tutte le squadre italiane dello sport. Tutti i componenti della squadra ufficiale, compresi i piloti Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, indosseranno una tuta della stessa colorazione della moto. Il due volte Campione del Mondo è reduce dalla vittoria a Barcellona e spera di ottenere un risultato di lusso anche in terra toscana, in modo da avvicinarsi a Jorge Martin in testa alla classifica generale del Mondiale. Per l’occasione si abbandonerà così l’iconico colore rosso.