MotoGP i precedenti di Bagnaia al Mugello Feeling speciale con il circuito toscano obiettivo tris

(Di martedì 28 maggio 2024) Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento del, sede del settimo round stagionale del Mondialee primo dei due eventi in programma quest’anno sul suolo italiano. Dopo la bella vittoria di Barcellona, Francescofarà parte dei favoriti principali per il successo nel Gran Premio di casa anche in base agli ottimi risultati raccolti in passato sulla pista toscana. Il debutto assoluto di Pecco alnel Motomondiale risale al 2013 con un modesto 24° posto in Moto3, mentre nella stagione successiva si è ritirato. Gara da protagonista nel 2015 con la Mahindra, chiusa in quarta posizione al termine della volata finale di gruppo (soli 130 millesimi di gap dal trionfatore Miguel Oliveira), per poi salire finalmente sul podio arrivando terzo nel 2016 alle spalle di Brad Binder e Fabio Di Giannantonio per un’incollatura.