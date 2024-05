MotoGP classifica piloti aggiornata dopo GP Catalogna 2024

(Di martedì 28 maggio 2024) Ladel Mondiale diil Gran Premio dia Montmelò. Terza vittoria stagionale per Pecco Bagnaia, chela caduta nella Sprint Race si rifà e ottiene un bel numero di punti che gli fanno fare un balzo in. Resta saldo al comando Jorge Martin, oggi secondo al traguardo. Ecco la situazione. LAGPJorge Martin (Pramac Racing Ducati) 155 pt Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 116 pt Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 114 pt Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 101 pt Maverick Viñales (Aprilia Racing) 86 pt Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 82 pt Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 76 pt Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 75 pt Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 62 pt Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 42 pt Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 41 pt Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 31 pt Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 28 pt Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 28 pt Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 27 pt Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 15 pt Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 13 pt Joan Mir (Repsol Honda Team) 12 pt Johann Zarco (Honda LCR) 9 pt Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 pt Alex Rins (Monster Yamaha Team) 7 pt Takaaki Nakagami (Honda LCR) 7 pt Luca Marini (Repsol Honda Team) 0 pt SportFace.

