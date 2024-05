(Di martedì 28 maggio 2024) Domenica 2 giugno, giorno della ‘Festa della Repubblica’, si corre il Gran Premio d’Italia del Motomondiale. Non sarà la gara disolo per i tanti piloti del nostro Paese, bensì anche per le due aziende presenti in. Lae l’, sulle quali è doveroso effettuare una riflessione. D’altronde, nell’immaginario collettivo, la ditta diè preponderantedi. Per certi versi si tratta di un’ingiustizia bella e buona. Dopotutto,è controllata da Audi, dunque la proprietà è a tutti gli effetti tedesca., viceversa, è italiana al 100%. Fa riferimento a Piaggio, un colosso che fattura 1,5 miliardi di euro all’anno. In ogni caso, la realtà bolognese – per quanto acquistata da una delle emanazioni del Gruppo Volkswagen –italiana per anima e know-how.

Dopo l’ottavo posto nella Sprint Race, arriva anche una gara anonima per Francesco Bagnaia ad Austin nel Gran Premio delle Americhe. Pecco non è mai riuscito a trovare il feeling giusto ed è arrivato quinto, dietro a Jorge Martin e al suo compagno di squadra Enea Bastianini. Un weekend nel ... oasport

Aleix Espargaro ha annuncia to il ritiro dalla MotoGP a fine stagione . Il pilota dell’Aprilia, che in estate compirà 35 anni, ha dichiarato da Barcellona: “Mi sento ancora competitivo dal punto di vista fisico, ma la mia testa mi dice di passare più tempo con la mia famiglia. Adoro stare a casa con ... sportface

MotoGP, GP Italia: Orari TV e Streaming su SKY e TV8 - motogp, GP Italia: Orari TV e Streaming su SKY e TV8 - La motogp torna subito in azione per la tappa più attesa per l'Italia, quella del Mugello. Ecco come seguire il week-end. motomondiale

MotoGP, Aprilia uscirà dal cono d’ombra di Ducati La Casa di Noale resta in secondo piano rispetto a quella di Borgo Panigale - motogp, Aprilia uscirà dal cono d’ombra di Ducati La casa di Noale resta in secondo piano rispetto a quella di Borgo Panigale - Non sarà la gara di casa solo per i tanti piloti del nostro Paese, bensì anche per le due aziende presenti in motogp. La Ducati e l’Aprilia, sulle quali è doveroso effettuare una riflessione. oasport

MotoGP, quale accoglienza per Marc Marquez al Mugello Il passaggio alla Ducati ridurrà l’antipatia verso l’iberico - motogp, quale accoglienza per Marc Marquez al Mugello Il passaggio alla Ducati ridurrà l’antipatia verso l’iberico - Il Gran Premio d’Italia di motogp 2024 proporrà una dinamica inedita. Per la prima volta, Marc Marquez gareggerà al Mugello in sella a una Ducati. Dunque, ... oasport