MOTOCICLISMO Il Moto club Prato brilla a Castelnuovo

(Di martedì 28 maggio 2024)protagonista aVal di Cecina. Nelle gare di enduro e minienduro valide come terza prova del Campionato 2024 e con al via oltre 300 enduristi e più di 70 minienduristi sono arrivati ottimi risultati per ilpratese, che nel minienduro ha ottenuto un secondo posto di squadra. Vittoria di Francesco Mattei su Yamaha 65 fra i Cadetti, a conferma della prima posizione nel campionato di categoria. Nella stessa classe podio pure per Pablo Vincenzi su Yamaha 65. Nei Debuttanti ottime prove per Clelio Pellegrini (Yamaha 65), secondo al traguardo, e Giovanni Lo Pizzo (Ktm 65), terzo sul podio. Tra gli Junior Achille Biancalani (Ktm 85) si conferma al terzo posto di categoria. Nell’enduro vittoria nella classe ultraterritoriale di Tommaso Donnini su Ktm 250 4T, secondo posto per Simone Guidarelli su Yamaha 250 2T nella Superveteran e ottimo terzo posto per Lorenzo Calabrese su Honda 400 4T nella territoriale 4T.

Arezzo, 19 aprile 2024 – Prende finalmente il via l’attesissima stagione 2024 del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi. Uno start dal sapore particolare visto che al circuito Miravalle andrà in scena, sabato 20 e domenica 21 aprile, una manifestazione a cui l’associazione è particolarmente legata. ... lanazione

Il campionato di serie C 2024-25 che vedrà impegnato anche il Picchio accende già i motori . Domenica il Cesena è riuscito a conquistare la Supercoppa di C primeggiando nel mini girone a tre con Mantova e Juve Stabia. Sulla composizione dei prossimi gironi invece sono già 48 i club che si ... sport.quotidiano

La pazzia di Thiago Motta: da Bologna a Barcellona in moto, in attesa del sì alla Juve - La pazzia di Thiago Motta: da Bologna a Barcellona in moto, in attesa del sì alla Juve - In moto da Bologna a Barcellona ... la solita tournée negli Stati Uniti (dove andrà invece a fine stagione per partecipare al Mondiale per club, in programma tra giugno e luglio 2025): dopo il raduno ... gazzetta

Il moto club Alfieri fa show a Bosio, per la seconda dell'Italiano Major - Il moto club Alfieri fa show a Bosio, per la seconda dell'Italiano Major - Weekend intenso per piloti e staff del moto club Alfieri di Asti, che ha preso parte all'organizzazione della gara del Campionato italiano di enduro, in programma a Bosio (AL) nel fine settimana ... tuttosport

Ancillotti diventa marchio storico e rilancia l’enduro con moto e bici - Ancillotti diventa marchio storico e rilancia l’enduro con moto e bici - Il marchio Ancillotti, storico nel settore delle moto e delle biciclette ... Nel 1995 nacquero il registro storico Ancillotti iscritto alla Fmi e il club Scarab, il cui presidente e fondatore è stato ... quotidiano