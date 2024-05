Mosca | cronista Kiev è stata arrestata

(Di martedì 28 maggio 2024) 2.18 Il ministero della Difesa russo ha confermato che la giornalista ucraina Viktoria Roshchyna,scomparsa nell'agosto 2023, è detenuta nel territorio occupato dai russi. Lo ha riferito come riporta il Kyiv Independent l'Unione nazionale dei giornalisti ucraini. Roshchyna è scomparsa il 3 agosto 2023 mentre faceva un reportage nel territorio occupato dai russi. Ha coperto l'invasione per diversi organi di informazione ucraini, tra cui Hromadske, Ukrainska Pravda e Radio Free Europe e Radio Liberty.

Mosca getta scompiglio nel Baltico mettendo in dubbio i confini marittimi - mosca getta scompiglio nel Baltico mettendo in dubbio i confini marittimi - Una bozza di decreto pubblicata online e poi sparita, la smentita sulle agenzie di stampa statali, una conferma indiretta dal Cremlino. Lituania e Svezia fanno muro, la Finlandia prende tempo, l'Eston ... rainews

Regno Unito: la Cina arma Mosca, abbiamo le prove. Sul fronte di Kharkiv arrivano le munizioni Nato - Regno Unito: la Cina arma mosca, abbiamo le prove. Sul fronte di Kharkiv arrivano le munizioni Nato - Kiev: "Lanciarazzi sui nostri droni navali, risultati potenti". Russia: conquistato l'abitato di Klishchiivka, vicino a Bakhmut. Mediazione del Qatar, restituiti sei bambini all'Ucraina ... rainews

Von der Leyen: "Mosca è una minaccia reale per le Europee" - Von der Leyen: "mosca è una minaccia reale per le Europee" - SPALATO - "Il comportamento della Russia è una reale minaccia", per le elezioni Europee, "vediamo che le interferenze sono numerose". "Abbiamo stabilito delle norme che chiedono maggior controllo e tr ... laprovinciadicomo