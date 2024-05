Mosca conferma arrestata e detenuta giornalista ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il ministero della Difesa russo hato che laViktoria Roshchyna, scomparsa nell'agosto 2023, ènel territorio occupato dai russi. Lo ha riferito - come riporta il Kyiv Independent - l'Unione nazionale dei giornalisti ucraini. Ladella detenzione è arrivata con una lettera inviata al padre dellaa fine aprile: "Secondo le informazioni disponibili, Roshchyna Viktoria Volodymyrivna... è statae si trova attualmente nel territorio della Federazione Russa", si legge nella comunicazione. La Croce rossa hato l'arresto e ha affermato di non avere accesso a lei al momento. Roshchyna è scomparsa il 3 agosto 2023 mentre faceva un reportage nel territorio occupato dai russi. Ha coperto l'invasione per diversi organi di informazione ucraini, tra cui Hromadske, Ukrainska Pravda e Radio Free Europe/Radio Liberty.