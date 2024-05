Morto in moto la verità dall’autopsia L’ultimo saluto ad Alessio Calabassi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Montevarchi (Arezzo), 28 maggio 2024 – È stata effettuata ieri l’autopsia sul corpo del 54ennesabato all’ospedale delle Scotte di Siena a causa delle ferite riportate, poco prima delle 14, in uno scontro tra la suae un’auto a Levane all’incrocio tra il ponte dell’Ambra e la farmacia paesana: l’esito dell’esame si saprà solo nei prossimi giorni. Intanto le dinamiche del sinistro sono al vaglio degli inquirenti anche se il conducente della Peugeot 5008, come prassi in casi del genere, è indagato per il reato di omicidio stradale. E’ emerso anche che i due si conoscevano, il proprietario dell’auto vive a pochissimi metri dal punto dello schianto e proprio come ilstava facendo rientro a casa. Se le tempistiche del rientro in Valdarno saranno confermate già dal pomeriggio odierno potrebbe essere esposto nelle cappelle mortuarie dell’ospedale della Gruccia e domani, sempre burocrazia permettendo, il rito funebre nella Chiesa di Levane celebrato da Don Mirko Righeschi suo amico d’infanzia.