Morte Onorato l’autopsia | nessun segno di violenza sul corpo

(Di martedì 28 maggio 2024) Palermo, 28 maggio 2024 –suldi Angelonon avrebbe rivelato segni di. Si tratta dell’ennesimo tassello nel giallo di Palermo e nelladell’architetto di 55 anni marito dell’eurodeputata Francesca Donato.è terminata poco fa all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Il medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Palermo, ha eseguito l’esame alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia, l’assessore alle Politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale. Ildell’imprenditore palermitano, molto noto in città, è stato rinvenuto sabato pomeriggio dalla moglie e dalla figlia, Carolina di 21 anni, in una strada nei pressi della Circonvallazione di Palermo.