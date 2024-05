Morte Angelo Onorato la verità dall’autopsia e gli ultimi momenti ripresi dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Ladi, architetto di 54 anni e marito dell’eurodeputata Francesca Donato, ha scosso profondamente la comunità di Palermo. Sabato scorso,è stato trovato morto nella sua Range Rover, parcheggiata lungo viale della Regione Siciliana Nord Ovest. Il cadavere presentava segni di soffocamento provocati da una fascetta di plastica stretta attorno al collo, un dispositivo comunemente utilizzato nel campo edile. Questa scoperta ha subito indirizzato le indagini verso l’ipotesi del suicidio, anche se il caso rimane avvolto nel mistero. La Procura di Palermo ha avviato immediatamente un’indagine, formalmente iscritta come omicidio per permettere l’esecuzione di tutti gli accertamenti necessari, inclusa l’autopsia. Questo esame, previsto presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico di Palermo, sarà affiancato da una TAC per determinare con precisione le cause dellae verificare la presenza di eventuali segni di violenza.