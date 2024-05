(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - Arnaldo Trebeschi è un signore gentile di quasi 89 anni con una memoria portentosa la cui vita è stata attraversata da quella mattina e per ogni giorno, in ogni angolo del cuore emente, dal fragorebomba che esplose in. Quella mattina del 28 maggio 1974 era un giovane uomo che discuteva col fratello Alberto, di due anni più grande, sul sensomanifestazione che di lì a poco si sarebbe svolta. Tutti e due insegnanti di fisica, padri di bimbi piccoli e con uno sguardo appassionato nel fuoco sociale di quegli anni, vivevano nello stesso palazzo a pochi passi dal Castello di Brescia dove incontriamo Arnaldo. Seduto su una poltrona, sul tavolino accanto pile di fogli fitti di appunti che in realtà ha scolpiti nella mente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Con un preciso cambio in lungolinea di rovescio il ligure toglie il tempo all’avversario. 40-40 Peccato. E’ lunga la volèe di dritto di Fabio. AD-40 Scappa via il rovescio dal centro di Evans. 40-40 Servizio e dritto a segno per l’azzurro, che si ... oasport

"Morì in piazza della Loggia perché credeva in un mondo più giusto per i lavoratori" - "Morì in piazza della Loggia perché credeva in un mondo più giusto per i lavoratori" - Alberto era intelligente e molto più colto di me, mi è mancato ogni giorno della mia vita”. In questi 50 anni quasi sempre c’è stato un procedimento aperto in qualche procura o tribunale su piazza ... agi

Piazza della Loggia, cinquant’anni dopo: altri due processi per la strage nera - piazza della Loggia, cinquant’anni dopo: altri due processi per la strage nera - Oggi il ricordo dell’attentato. Alla sbarra gli accusati di aver messo l’ordigno. Dopo 16 processi, gli ultimi due puntano chiarire il ruolo di ... milano.repubblica

Una supertestimone ricorda la genesi dell’eccidio di Piazza della Loggia - Una supertestimone ricorda la genesi dell’eccidio di piazza della Loggia - ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. Viviamo in ... ilmanifesto