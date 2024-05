Morgan dissa Bugo in tribunale all’accusa di diffamazione aggravata risponde | Processate un’opera d’arte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) “Come si può processare, un gesto poetico? È una cosa interessante, meriterebbe un approfondimento questo tema”, ha dichiaratodurante l’udienza del 28 maggio davanti al giudice monocratico Marta Bossi di Imperia.è imputato pernei confronti di Cristian Bugatti, in arte, per i fatti avvenuti durante il Festival di Sanremo del 2020.Leggi anche: Concertone,censurato? Ecco come è andata davvero “Stanno processando un’idea artistica, un testo che non contiene volgarità, violenza o pornografia”, ha continuato, riferendosi alla canzone “Sincero” in gara quattro anni fa. Durante quel festival,abbandonò il palco dopo checantò una versione modificata della loro canzone, attaccandolo pubblicamente, lasciando sorpresi il pubblico e i presentatori, Amadeus e Fiorello.