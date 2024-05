Moralisti e lecchini Liberali alle vongole che prendono la linea da Travaglio | l’attacco di Renzi agli ex amici dentro il Pd

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Un Matteoscatenato quello che è salito sul palco di Firenze per un appuntamento elettorale in vista delle prossime Europee. Il leader di Italia Viva ha difeso strenuamente il jobs act. Dopo aver evidenziato che la riforma “ha garantito lavoro a tempo indeterminato” e aver criticato l’opposizione di Landini,ha parlato del Pd e di mancanza di coerenza all’interno del partito. “Mentre Elly Schlein è coerente, sono i riformisti del Pd che hanno votato quel jobs act in parlamento” che non lo sono. “Oggi vengono messi in fila davanti a un banchino a firmare il referendum – proseguedal palco – quella non è la firma sul referendum ma la firma che costituisce, in un certo linguaggio, l’abiura che viene richiesta contro quelli che l’avevano sostenuta”.