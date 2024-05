Montegranaro pronto a svelare il nuovo trainer Mengo in prima linea

(Di martedì 28 maggio 2024) Iniziano i primi importanti movimenti di mercato nel panorama dilettantistico che vanno ad interessare soprattutto i tecnici per la prossima stagione. Partiamo dall’Eccellenza dove le novità non mancano di certo. Il, dopo la separazione con mister Marinelli, è prossimo all’annuncio deltecnico. In pole c’è Eddy, reduce da due stagioni nel settore giovanile della Fermana (under 17) ma in passato protagonista con il Porto Sant’Elpidio e il Montegiorgio in Serie D. Di sicuro ilriparte da tre conferme importanti come quelle degli attaccanti Ardit Tonuzi e Denis Perpepaj (insieme hanno realizzato 17 reti) e del difensore David Pagliari, classe 2001. Valzer di panchine che interessa molte altre squadre. Il Matelica neopromosso ha annunciato l’accordo con Giuseppe Santoni, tecnico di esperienza, che torna a Matelica a distanza di 18 anni.

