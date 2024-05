Montagna | l’edizione dello scorso anno è stata anche un successo di pubblico In finale sugli spalti c’erano 700 spettatori Boom del torneo Amatori | passa da 6 a 14 team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Un autenticoha travolto ildelladegli: dalle 6 squadresialle 14 dell’imminente edizione. Ben otto in più in un solo: è il "ramo" delprotagonista della crescita più netta. Tutte le sei partecipanti dell’confermato la presenza: Pratissolo (campione in carica), Casina (che perse laai rigori), Felina, La Vecchia, Vezzano e San Cassiano. Le otto new entry sono: Salvaterra, Villa Minozzo, Real Scandiano, Spqm Montecavolo, Baiso, Cervarezza, Folese (unione di Borzanese e Albinea) e Marola. E dire che per un nulla è stato sfiorato l’incredibile numero di 16 società iscritte: era forte l’interesse di Leguigno e San Giovanni di Querciola, ma alla fine non c’è stato seguito.