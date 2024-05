Monsummano trentenne rischia di perdere il braccio | grave incidente mentre lavora

(Di martedì 28 maggio 2024)Terme (Pistoia), 28 maggio 2024 –diildestro un operaio, il cui arto è rimasto incastrato negli ingranaggi di un macchinario presente all'interno di un capannone di uno scatolificio aTerme. E' successo nella mattina di martedì poco dopo le 6, quando l'uomo, originario di Pietrasanta aveva da poco iniziato il suo turno di lavoro. I colleghi si sono subito accorti dell'e hanno prestato i primi soccorsi all'operaio, cercando di fermare l'emorragia con un laccio emostatico. Il personale medico ha poi sedato il, trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. .

