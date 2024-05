Moggi | Se Lukaku verrà al Napoli vuol dire che arriverà anche Conte perchè è un suo pupillo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 28 maggio 2024): Antonioha avuto Lele Oriali come team manager nella Nazionale e sarebbe un aiuto morale per luii due vanno molto d’accordo A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Luciano, dirigente, sul. Queste le sue parole:sualal? C’è una trattativa, potrebbe andare in porto e potrebbe saltare, ma le difficoltà ci sono, non è fatta. Bisogna essere precisi e c’è da capire se tutte le clausole verranno accettate. Una cosa è certa: dove vasi lotta per le prime posizioni per cui auguro a De Laurentiis e aldi averecome allenatoreè una certezza. Prendendo, ildimostrerebbe che quello appena passato è stato solo un infortunio.