Modifiche urgenti ZTL San Leucio e Vaccheria Napoletano | non prevede sosta per i residenti senza garage

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Caserta. La ZTL di San, così come attualmente concepita, presenta delle criticità che devono essere affrontate con urgenza. È fondamentale che il disciplinare venga modificato per includere, oltre al transito, anche la possibilità diper iche non dispongono di uno di un posto auto di proprietà. Moltisi trovano nella necessità di parcheggiare sulle strade o nelle piazze pubbliche, come hanno sempre fatto. La mancanza di questa possibilità li pone in una situazione di forte disagio, rendendo difficile la loro quotidianità e penalizzandoli ingiustamente. La configurazione attuale della ZTL non tiene conto delle esigenze reali dei. Necessità di modifica del disciplinare: Si richiede una revisione del disciplinare che permetta aidi parcheggiare nelle strade o piazze pubbliche, garantendo così una soluzione equa e sostenibile.