Modartech 200 colloqui di lavoro Gli studenti davanti alle grandi griffe

(Di martedì 28 maggio 2024) Dai fashion designer ai professionisti di sviluppo prodotto, tecnici CAD, prototipisti fino agli esperti di marketing, social media e web design. Sono queste alcune delle figure più ricercate ddi moda che nei giorni scorsi hanno incontrato glidell’Istitutodi Pontedera per effettuaredie favorire l’incontro tra domanda e offerta di figure professionali. Un’opportunità che si è svolta nell’ambito dei Career Days che ha visto la partecipazioni di importanti brand come Loropiana, Richemont, Etro, Idee Partners, Roban’s, Patrizia Pepe, Gruppo Florence, Valentino, Max Mara Fashion Group, Il Borgo di Cashmere, Dior, Ermanno Scervino, G.A. Operations, Monnalisa, Morelli Group. Una maratona di quasi 200

Mistero sull'Amiata: corriere scomparso, trasportava borse di lusso. Ritrovato il furgone bruciato - Mistero sull'Amiata: corriere scomparso, trasportava borse di lusso. Ritrovato il furgone bruciato - Castel del Piano (Grosseto), 24 maggio 2024 – Mistero alle pendici dell’Amiata, dove da mercoledì non si hanno più notizie di Nicolas Mattia Del Rio, 40 anni, corriere che vive ad Abbadia San Salvator ... informazione

Clienti aspirazionali in crescita: ok, ma attenti alle definizioni - Clienti aspirazionali in crescita: ok, ma attenti alle definizioni - McKinsey scrive che i clienti aspirazionali sono strategici per il lusso: ok, ma attenti alle definizioni sennò si fa confusione ... laconceria

Messika: notti d’oro per feste da Studio 54 - Messika: notti d’oro per feste da Studio 54 - Un’esplosione di luce nel cuore della notte. La stessa che ha caratterizzato il luogo a cui Valerie Messika, fondatrice e direttrice creativa di Messika, uno dei marchi di ... ilmessaggero