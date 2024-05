Mo | Sanchez formalizza riconoscimento stato Palestinese**

(Di martedì 28 maggio 2024) Madrid, 28 mag. (Adnkronos/Europa Press) – Il premier spagnolo, Pedro, ha annunciato formalmente ilda parte della Spagna dellopalestinese, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri, sottolineando che questa “decisione storica” non è “contro qualcuno”, tanto meno contro Israele, “un popolo amico”, ma “riflette il nostro rifiuto di Hamas, un’organizzazione terroristica che è contraria alla soluzione dei due Stati”.ha inoltre chiesto nuovamente un cessate il fuoco permanente, l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora detenuti da Hamas. L'articolo CalcioWeb. .

