Mo | Norvegia riconosce ufficialmente Stato palestinese**

(Di martedì 28 maggio 2024) Oslo, 28 mag. (Adnkronos) – Laha riconosciutounopalestinese. Lo ha comunicato il governo di Oslo. Il ministro degli Esteri norvegese ha affermato che la giornata odierna rappresenta ?una pietra miliare nel rapporto trae Palestina?, poiché il paeseunopalestinese.“Per più di 30 anni, laè stata uno dei più forti sostenitori di unopalestinese”, ha detto Eide. “Ho fiducia che il governo palestinese continuerà il difficile lavoro di riforma e getterà le basi per governare sia la Cisgiordania che Gaza dopo un cessate il fuoco?.“È deplorevole che il governo israeliano non mostri segni di impegno costruttivo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. ?La comunità internazionale deve aumentare il proprio sostegno politico ed economico alla Palestina e continuare il lavoro per una soluzione a due Stati?, ha aggiunto.

