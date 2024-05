Mo | Irlanda riconosce ufficialmente lo Stato palestinese**

(Di martedì 28 maggio 2024) Dublino, 28 mag. (Adnkronos) – L’hariconosciuto unopalestinese. Lo ha affermato il governo in un comunicato, che ha approvato il riconoscimento in una riunione di gabinetto.“Il governola Palestina come unosovrano e indipendente e ha accettato di stabilire piene relazioni diplomatiche tra Dublino e Ramallah”, si legge nel documento. ?Sarà nominato un ambasciatore d?nellodi Palestina insieme a un?ambasciata d?a Ramallah?. L'articolo CalcioWeb. .

