Mina vive in una città italiana, la rivelazione del conduttore: "Va beh, ormai l'ho detto" - mina vive in una città italiana, la rivelazione del conduttore: "Va beh, ormai l'ho detto" - Il mistero che avvolge la figura di mina fa sì che qualsiasi notizia esca sul suo conto faccia subito scalpore. Basta molto poco affinché le indiscrezioni circolino e diventino virali, come è capitato ... today

''Ormai l’ho detto in diretta, pazienza'': noto conduttore tv afferma che Mina vive in parte in Italia, ecco dove - ''Ormai l’ho detto in diretta, pazienza'': noto conduttore tv afferma che mina vive in parte in Italia, ecco dove - Lo ha affermato Umberto Broccoli a ‘La Volta Buona’ su Rai1 Ufficialmente la diva 84enne risiede a Lugano, in Svizzera Poco fa è stata fatta in diretta sulla Rai un’affermazione che ha lasciato ... gossip

La Volta Buona, ospite si dilunga: Balivo stufa “arriviamo al punto” - La Volta Buona, ospite si dilunga: Balivo stufa “arriviamo al punto” - Caterina Balivo ha ospitato a La Volta Buona gli Audio 2. Giovanni Donzelli si è però dilungato troppo su un aneddoto, portando la conduttrice a spazientirsi ed invitandolo ad arrivare al dunque. gossipetv