Mina la rivelazione in diretta tv | Vive anche in…

(Di martedì 28 maggio 2024) Ha sempre affascinato i fan e non solo la vita di, una volta che l’artista ha abbandonato le scene continuando la sua carriera lontano dai confini, quando nel 1978 decideva di trasferirsi in Svizzera, a Lugano per l’esattezza. “in…” la bomba gossip lanciata su Raiuno La Tigre Di Cremona che lo scorso 25 marzo ha compiuto 84 anni risiede nel suo appartamento nella località elvetica da quasi 50 anni, durante i quali ha continuato a realizzare musica supportate da ollaborazioni importanti come quelle con Adriano Celentano ed Ivano Fossati tra i tanti. Nella puntata odierna del programma La Volta Buona durante lo spazio dedicato a Mike Bongiorno che vedeva ospite Susanna Messaggio, l’ex showgirl ad un certo punto ha parlato dell’interprete di Ancora, Ancora, Ancora: “Mi è capitato di frequentarla sia a Milano, sia in Svizzera”.

