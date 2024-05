Milano Piuri Fnm | Mobilità permette a tutti accesso a servizi e opportunità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024), 27 mag. - (Adnkronos) - “Un'iniziativa come questa si inserisce esattamente nel tema del purpose. C'è poi il tema delle comunità: anche un'azienda è una comunità, in quanto fatta di persone tenute insieme non solo da legami contrattuali ma anche dalla volontà di realizzare qualcosa. Nel nostro caso per consentire anoi di muoverci, essendo diventata oggi laun tema centrale nell'organizzazione della vita sociale ed economica, infatti si parla di diritto allae, giustamente, si dice che laè quell'elemento che consente a, indipendentemente da dove nascono e da dove decidono di vivere, di poter avereaie alle”. Sono le parole di Marco, direttore generale di Fnm, intervenendo all'inaugurazione della mostra “Scrivere nel vento.