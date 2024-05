Milano , 27 mag. - (Adnkronos) - “Mi fa piacere essere qui come Regione Lombardia per l'inizio di un percorso che andrà avanti nel tempo per raccontare la mobilità. A chi si chiede cosa c'entri la radio con la mobilità, rispondo che cento anni fa questa nasceva in parallelo alle stazioni ... liberoquotidiano

Milano , 27 mag. – (Adnkronos) – ?Mi fa piacere essere qui come Regione Lombardia per l?inizio di un percorso che andrà avanti nel tempo per raccontare la mobilità. A chi si chiede cosa c?entri la radio con la mobilità, rispondo che cento anni fa questa nasceva in parallelo alle stazioni ... calcioweb.eu

Strage di piazza della Loggia, ora due processi provano a far luce dove la verità si è fermata - Strage di piazza della Loggia, ora due processi provano a far luce dove la verità si è fermata - Cinquant’anni fa, alle ore 10.12, la strage di piazza della Loggia. Otto morti e 102 feriti, sangue innocente versato per la violenza neofascista che si sentiva libera, protetta da alcuni apparati ... ilfattoquotidiano

Milano, Lucente (Lombardia): "Radio e stazioni ferroviarie sono nate in parallelo" - Milano, Lucente (lombardia): "radio e stazioni ferroviarie sono nate in parallelo" - “Mi fa piacere essere qui come Regione lombardia per l’inizio di un percorso che andrà avanti nel tempo per raccontare la mobilità. A chi si chiede cosa c’entri la radio con la mobilità, rispondo che ... adnkronos

Milano, Linus: "La radio si è un po’ svuotata di contenuti, ma non in Italia" - Milano, Linus: "La radio si è un po’ svuotata di contenuti, ma non in Italia" - Il direttore artistico di radio Deejay all’inaugurazione della mostra “Scrivere nel vento. Cento anni di radio tra società, industria, tecnologia. Che storie!”: “L’Italia vive un periodo vivace” ... adnkronos