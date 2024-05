(Di martedì 28 maggio 2024), 27 mag. – (Adnkronos) – ?Mi fa piacere essere qui come Regioneper l?inizio di un percorso che andrà avanti nel tempo per raccontare la mobilità. A chi si chiede cosa c?entri lacon la mobilità, rispondo che cento anni fa questa nasceva inalleper dare le comunicazioni. Un elemento importante, che dovremmo far nostro anche oggi per dare all?utenza la giusta comunicazione, che a volte non arriva?. Lo afferma l?assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di RegioneFrancoin occasione dell?inaugurazione della mostra ?Scrivere nel vento. Cento anni ditra società, industria, tecnologia. Che storie!?, promossa da Fnm, FerrovieNord e Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) – in collaborazione con l?università degli studi di-Bicocca.

Milano , 27 mag. - (Adnkronos) - “Mi fa piacere essere qui come Regione Lombardia per l'inizio di un percorso che andrà avanti nel tempo per raccontare la mobilità. A chi si chiede cosa c'entri la radio con la mobilità, rispondo che cento anni fa questa nasceva in parallelo alle stazioni ... liberoquotidiano

Milano, Lucente (Lombardia): "Radio e stazioni ferroviarie sono nate in parallelo" - Milano, Lucente (lombardia): "radio e stazioni ferroviarie sono nate in parallelo" - “Mi fa piacere essere qui come Regione lombardia per l’inizio di un percorso che andrà avanti nel tempo per raccontare la mobilità. A chi si chiede cosa c’entri la radio con la mobilità, rispondo che ... adnkronos

Milano, Linus: "La radio si è un po’ svuotata di contenuti, ma non in Italia" - Milano, Linus: "La radio si è un po’ svuotata di contenuti, ma non in Italia" - Il direttore artistico di radio Deejay all’inaugurazione della mostra “Scrivere nel vento. Cento anni di radio tra società, industria, tecnologia. Che storie!”: “L’Italia vive un periodo vivace” ... adnkronos

Orlandi (Unimib): "Con la radio si è aperto un nuovo mondo" - Orlandi (Unimib): "Con la radio si è aperto un nuovo mondo" - Milano, 27 mag. - (Adnkronos) - “La comunicazione è iniziata proprio dalle radio, con la radio si è aperto un nuovo mondo. La comunicazione ... notizie.tiscali